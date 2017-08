Wein: Frühe Ernte, guter Jahrgang

Wien. Die brennenden Strohballen, Räucherkerzen und sogar Hubschrauber haben sich ausgezahlt. Während die heimischen Winzer im Frühling ob des Spätfrosts um ihre Reben gezittert und alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen haben, können sie jetzt (fast schon) aufatmen. Die Mühe hat sich ausgezahlt, und auch der Sommer war – trotz Hitze und Trockenheit – für die Winzer recht gnädig. „Wir haben die Chance, einen hervorragenden Jahrgang zu keltern“, sagt Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, gestern, Montag, bei einer Pressekonferenz zum Jahrgang 2017.

Er spricht von „vitalen Weingärten mit schönem Behang“, widerstandsfähigen Pflanzen und kaum Pilzbefall. Der Großteil der Trauben sei schon vollreif, er erwartet deshalb eine recht frühe Weinlese. „Wir sind um zehn bis 14 Tage früher dran, am 10. September wird die Haupternte beginnen. In früheren Gebieten, wie Neusiedlersee und Seewinkel hat sie jetzt schon begonnen“, so Schmuckenschlager.

Im Burgenland und in der Steiermark rechnet er mit einer qualitativ sehr guten Ernte. Speziell bei Rotweinen im Burgenland, und da vor allem bei Zweigelt und Blaufränkisch, sei mit hoher Qualität zu rechnen. Im Burgenland gehe er von einer Normalernte aus. In der Steiermark hingegen werde bei Menge und Qualität ein besonders guter Jahrgang erwartet. Was für das Bundesland ob der vielen Frostschäden im Vorjahr besonders wichtig ist.

Auch die Weingebiete entlang der Donau haben sich – trotz Einbußen wegen der Trockenheit – gut entwickelt. Schwierig war es für das nördliche und südöstliche Weinviertel, das viele Trockenschäden zu verbuchen hat. Schmuckenschlager rechnet – sofern das Wetter in den nächsten Wochen mitspielt – mit einer Gesamternte von 2,3 Millionen Hektoliter. Im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren sei das ein guter Schnitt.

Trockenheit wird bleiben

Ganz generell müssen sich die Winzer vermehrt auf die Trockenheit – und auch Extreme wie Hagel sowie Spätfrost – einstellen. Teilweise, vor allem in der Wachau, wird deshalb mit Bewässerungsanlagen gearbeitet. Schmuckenschlager schätzt den Anteil der Winzer mit Bewässerungsanlagen auf maximal zehn Prozent. Für ihn sind Rückhaltebecken, die bei extremen Niederschlägen aufgefüllt werden, eine gute Lösung. Auch das Alter der Rebstöcke spielt vermehrt eine wichtige Rolle. Zeigen sich doch alte Rebstöcke bei Hitze aufgrund ihres Wurzelsystems als wesentlich robuster als junge Anlagen, bei denen teilweise alle Trauben abgeschnitten werden mussten, damit die Pflanze überlebt. „Wobei wir da nicht von drei- oder vierjährigen Reben reden, sondern von sieben- bis achtjährigen.“

Auch Beschattung des Laubes, Bodenbewirtschaftung oder das Forcieren anderer Sorten sei eine Möglichkeit, auf die Trockenheit zu reagieren. So sind die Sorten Neuburger und Riesling sehr trocken- und hitzeverträglich. (ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)