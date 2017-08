Landau: Pflege solidarisch finanzieren

Alpbach. Die Abschaffung des Pflegeregresses habe nicht nur Vorteile, sagt Michael Landau. Zwar begrüßt er im Gespräch mit der „Presse“ die Maßnahme grundsätzlich, doch sieht er darin auch den Verlust eines Steuerungsinstruments im Bereich der Pflege. Vor allem in der Anfangsphase rechnet der Caritas-Präsident damit, dass es zu einem verstärkten Zug in Richtung stationärer Pflege gehen wird. „Und das, obwohl die Betreuung in den eigenen vier Wänden viel eher dem Wunsch der Betroffenen entspricht.“ Und auch gesamtökonomisch sei die Hauskrankenpflege in Kombination mit mobiler Betreuung die intelligenteste Unterstützung des teuren Pflegesystems. „Ein Spitalsbett ist für Betroffene die kostengünstigste Variante“, so Landau, „gesamtgesellschaftlich ist es aber die teuerste.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)