Betagter Steirer in eigener Wohnung von Diebinnen überrumpelt

Zwei Frauen haben am Sonntag einen betagten Steirer bestohlen und ihn attackiert. Die Täterinnen hatten dem 85-Jährigen eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro aus der Wohnung gestohlen und wollten sich damit aus dem Staub machen. Das Opfer bemerkte die Diebinnen aber und stellte sich ihnen in den Weg, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.

Die Frauen dürften sich gegen 12.15 Uhr in die Wohnung des Pensionisten aus Wildon (Bezirk Leibnitz) eingeschlichen haben. Sie stahlen aus einer Schublade das Portemonnaie des Steirers, aber das Opfer wollte das verhindern. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Mann zu Boden gestoßen wurde.

Als die Diebinnen aus der Wohnung flüchteten, wurden sie von einem Anrainer bemerkt. Er wollte sie zur Rede stellen, doch die Frauen stiegen in ein von einem Mann gelenktes Fluchtauto. Der Zeuge konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem Pkw retten. Eine Fahndung nach dem rot lackierten Fiat mit vermutlich bulgarischen Kennzeichentafeln blieb ohne Erfolg.

