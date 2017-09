Brand in Grazer Laufhaus

Eine umgefallene Kerze hat in der Nacht auf Dienstag einen Brand in einem in Containern untergebrachten Grazer Laufhaus ausgelöst. Dies teilten Landespolizeidirektion und Berufsfeuerwehr mit. Verletzt wurde niemand, eine 27-jährige Benützerin des Zimmers hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer in dem Etablissement in Waltendorf wurde rasch gelöscht, der Schaden auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Durch die Kerze entzündeten sich leicht brennbare Einrichtungsgegenstände, der Brand griff binnen weniger Minuten auf das gesamte Mobiliar und die Holzverkleidung über. Löschversuche durch einen Angestellten mussten aufgrund der dichten Rauchentwicklung erfolglos abgebrochen werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte rückten mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen an und konnte den Brand unter schwerem Atemschutz löschen. Da sich in der Zwischendecke bereits Glutnester gebildet hatten, mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Zimmerdecke teilweise geöffnet werden.

Einsatzleiter Dieter Pilat lobte das Vorhandensein von Brandmeldern in dem Laufhaus: "Dadurch wurde das Feuer von den anwesenden Personen sehr rasch bemerkt und so konnten sich alle Kunden und Bediensteten ins Freie retten." Die Ursache steht laut Feuerwehr noch nicht einwandfrei fest, Sachverständige werden die Ermittlungen übernehmen.

