Betrunkener lenkte Mülltransporter in der Steiermark

Polizisten haben am Dienstag in der Früh auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark einen schwer alkoholisierten Lenker eines Mülltransporters gestoppt. Der Mann hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut, wie ein Test ergab. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung hatten gegen 8.30 Uhr Gefahrengutkontrollen an der A2 bei Ilztal durchgeführt. Bei der Überprüfung eines ungarischen Abfalltransporters stellten sie fest, dass der 47-jährige Fahrer stark nach Alkohol roch und sich fast nicht auf den Beinen halten konnte. Für den Mann gab es keine Weiterfahrt, der Lkw musste abgestellt werden.

(APA)