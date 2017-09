Ex-Freundin ermordet: Schuldspruch in Klagenfurt

Ein 56-jähriger Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt des Mordes an seiner Ex-Lebensgefährtin schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Er soll der Frau im Dezember 2016 mit einer Eisenstange und Fußtritten tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Die Geschworenen folgten somit der Argumentation der Staatsanwältin. Der Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Die Geschworenen war einstimmig zu diesem Schluss gekommen. Der Verteidiger meldete Nichtigkeitsbeschwerde, Staatsanwältin Sandra Agnoli Berufung an. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

