Mordprozess in Kärnten: Ex-Freundin mit Eisenstange erschlagen

Unter großem Publikumsinteresse hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt der Mordprozess gegen einen 56 Jahre alten Kärntner begonnen. Laut Anklage hat er im vergangenen Jahr seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Eisenstange erschlagen. Der Angeklagte will laut seinem Anwalt Hans Gradischnig auf Totschlag plädieren.

Es war dies der zweite Anlauf dieses Verfahrens unter dem Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig. Eine Verhandlung im Sommer scheiterte, weil zu wenige Geschworene erschienen waren.

(APA)