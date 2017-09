Zuchttauben auf Bundesstraße in Niederösterreich ausgesetzt

Auf der Bundesstraße zwischen Sparbach und Gaaden (Bezirk Mödling) sind von Unbekannten Zuchttauben in Pappkartons ausgesetzt worden. Obwohl rasch Hilfe eintraf, kam diese für manche der Tiere leider zu spät, berichtete der Wiener Tierschutzverein (WTV). An der Ausforschung des Täters werde gearbeitet, hieß es. Die Amtstierärztin erstattete bereits Anzeige wegen Tierquälerei bei der Polizei.

Einige der ausgesetzten Vögel wurden von vorbeifahrenden Autos, deren Lenker die Tiere übersehen hatten, überrollt. 18 Tauben konnten am Dienstag gerettet werden - wie viele Tiere es insgesamt genau waren, ließ sich aber leider nicht mehr feststellen. Die Vögel wurden über Nacht in den Naturpark Sparbach und am Mittwoch von der Amtstierärztin in den WTV nach Vösendorf gebracht.

Dort wurden die verschreckten und verwahrlosten Tiere untersucht. Bis auf zwei Exemplare waren sämtliche Tauben extrem abgemagert, alle Tiere waren schwerst verkotet. Brüche oder andere Verletzungen wurden nicht festgestellt. Die Vögel werden im Kleintierhaus des WTV aufgepäppelt und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen an kundige Hände vergeben.

"Tiere einfach ihrem Schicksal zu überlassen ist kein Kavaliersdelikt und muss dementsprechend geahndet werden. Wenn jemand schon Tiere züchtet und damit auch Profit erwirtschaftet, hat er auch etwaige Konsequenzen zu tragen", sagte WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Der WTV bat die Bevölkerung unter der Telefonnummer 01/699 24 50 um Hinweise.

(APA)