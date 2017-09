Ein 59 Jahre alter Urlauber aus Deutschland ist am Freitag bei einer Wanderung in der Gemeinde Steindorf (Bezirk Feldkirchen) von einem Insekt gestochen worden. Er erlitt einen allergischen Schock und musste per Seil in den Rettungshubschrauber geholt werden. Er wurde ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

(APA)