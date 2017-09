Seisenbacher in der Ukraine aus Auslieferungshaft entlassen

Österreichs zweifacher Judo-Olympiasieger, Peter Seisenbacher, soll am Freitag in Kiew aus der Auslieferungshaft entlassen worden sein. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, wartet der 57- Jährige nun in der Ukraine das weitere Verfahren ab. "Die Gerichte vor Ort werden nun entscheiden, wie es mit der Überstellung weitergeht", wird sein Anwalt zitiert. Seisenbacher steht unter dem Verdacht, während seiner Tätigkeit als Trainer drei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Wien legt dem Angeklagten zur Last zwischen 1997 und 2004 als Judotrainer und ihr Betreuer an drei damals minderjährigen Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben, sie wirft ihm schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen und den Missbrauch des Autoritätsverhältnisses vor, die Strafdrohung beträgt ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.

Zum ersten Hauptverhandlungstermin im Dezember 2016 war der frühere Spitzensportler unentschuldigt nicht erschienen, weshalb noch am selben Tag eine Festnahmeanordung erlassen und weltweit intensive Fahndungsmaßnahmen veranlasst wurden. Über Monate hinweg war Seisenbacher untergetaucht, nicht einmal sein Anwalt kannte seinen Aufenthaltsort. Am 1. August wurde er schließlich in Kiew verhaftet.

Wie die "Krone" nun berichtet, soll in einem zweiten Anlauf in Wien der Prozess gegen Seisenbacher beginnen - angeblich vor den Weihnachtsfeiertagen. "Der aus der Haft entlassene Seisenbacher wartet in der Ukraine auf die weiteren Auslieferungsmodalitäten", sagte Lehofer dem Blatt. Im Falle einer Verurteilung drohen den Ex-Sportler bis zu zehn Jahre Haft. Allein: Die Gefahr, dass Seisenbacher nun neuerlich untertaucht, besteht wird damit wieder akut.

