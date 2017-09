Firmen-Sprit privat getankt: Bedingte Haftstrafe für Lkw-Fahrer

Ein Lkw-Fahrer, der Firmen-Sprit in sein Privatauto getankt hatte, ist am Montag am Landesgericht Ried im Innkreis zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Innviertler soll in sechs Jahren 22.250 Liter Diesel veruntreut haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte mit einer Chipkarte Zugang zur Firmentankstelle, um den von ihm chauffierten Lkw mit Sprit füllen zu können. Dabei musste jeweils der Kilometerstand eingetragen werden. So fiel auf, dass nicht nur sein Durchschnittsverbrauch höher war als bei den Kollegen, er war auch erheblich schwankend. Deshalb setzte die Firmenleitung zwei Privatdetektive auf ihn an. Diese sahen, dass er aus dem Lkw-Tank zwei Kanister abzapfte, um sie später in seinen Privat-Pkw zu leeren.

Damit konfrontiert, gab er Malversationen in den davorliegenden drei Monaten zu. Vorgeworfen wurden sie ihm aber im Zeitraum August 2011 bis Mai 2017. Auch in der Verhandlung blieb er bei der Verantwortung für drei Monate. Dazu passte aber nicht, dass er inzwischen 16.000 Euro zur Gutmachung des Schadens geleistet hatte sowie dass der Geschäftsführer detaillierte Daten über die getanken Spritmengen im Vergleich mit den Kilometerständen vorlegte.

Der bisher Unbescholtene fasste sechs Monate bedingte Haft wegen Veruntreuung - Strafrahmen bis zu drei Jahre - aus. Der Staatsanwalt verzichtete auf Rechtsmittel, auch der Angeklagte nahm die Strafe an. Da er aber ohne Verteidiger erschienen war, stehen ihm von Gesetzes wegen drei Tage Bedenkzeit zu.

(APA)