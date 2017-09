Bluttat mit zwei Toten in Niederösterreich

Eine Bluttat in Gemeinlebarn in der Stadtgemeinde Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Dienstagvormittag zwei Tote gefordert. Eine Frau (85) und ihr Mann (83) starben. Eine Schusswaffe war im Spiel. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittle wegen Mordes und Selbstmordes, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit.

Die Bluttat war am späten Vormittag von einem Sohn entdeckt worden. Hinweise auf ein Motiv gibt es noch nicht. Die Ermittlungen der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes laufen.

(APA)