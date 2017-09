Mutmaßlicher Mordfall Roland K.: Musiker geständig

Im mutmaßlichen Mordfall Roland K. hat der verdächtige 24-jährige Musiker laut Staatsanwaltschaft Salzburg am Montag ein Geständnis abgelegt, das ihn sowie die zwei weiteren Verdächtigen belastet. Demnach sollen er und seine 20-jährige Freundin den Salzburger mit Schlaftabletten, die in weißen Pralinen steckten, betäubt und gefesselt, geknebelt und ihm einen Sack über den Kopf gestülpt haben.

Der vermögende 63-jährige Roland K., der in einer Villa in der Stadt Salzburg wohnte, war seit Juli 2016 abgängig. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei Ende April 2017 den Musiker aus dem Flachgau fest, der den Hinweis zur Auffindung der Leiche des 63-Jährigen gab. Der Tote wurde daraufhin Anfang Mai 2017 im Futtertrog eines aufgelassen Schweinestalls im Innviertel entdeckt. Das Anwesen gehört einem 29-jährigen Wirten. Die genaue Todesursache ließ sich aufgrund der starken Verwesung nicht mehr feststellen.

Da über dem Kopf des Toten ein eng anliegender Beutel gestülpt war, lag für die Ermittler die Vermutung nahe, dass Roland K. erstickt sein könnte. Der Musiker und der Wirt, die sich in Untersuchungshaft befinden, haben bisher ihre Unschuld beteuert.

Ende August 2017 wurde ein Brief an die Freundin des Musikers aufgrund eines Hinweises eines Mithäftlings an die Polizei abgefangen. Ein Freigänger sollte das Schreiben offenbar aus dem Gefängnis schmuggeln. Die Frau wurde ebenfalls in U-Haft genommen, es kam Bewegung in die Causa.

Brief an Freundin mit verdächtigen Passagen

In dem Brief soll der Musiker an seine Freundin geschrieben haben, er habe alles versucht, um sie da herauszuhalten. Er habe die Sache mit den Schlaftabletten dem Wirten untergeschoben. Er habe sie schützen wollen, aber sie müsse weiterhin seine Freundin bleiben, sonst müssten sie beide zehn Jahre ins Gefängnis, wie die Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Barbara Fischer, heute, Dienstag, gegenüber Medienvertretern aus gestrigen Angaben des 24-Jährigen zitierte.

Er sei dem Wirten wegen Kokain-Konsums noch 10.000 Euro schuldig geblieben, soll er junge Mann ausgesagt haben. Der Wirt habe ihn gedrängt, er solle ihm endlich das Geld geben und gemeint, er solle doch Roland K. fragen. Weil der 63-Jährige davon nichts wissen wollte, habe der Wirt vorgeschlagen, der Musiker solle ihn, K., doch mit Schlaftabletten betäuben und ausrauben, sagte der 24-Jährige.

Während der Wirt in Ungarn weilte, hätten er und seine Freundin den vermögenden Salzburger am 19. Juli 2016 zu sich nach Hause in den Flachgau zu einem Abendessen eingeladen und ihm zum Nachtisch weiße und schwarze Pralinen serviert. Weil er gewusst habe, dass K. weiße Pralinen mochte, habe seine Freundin Schlaftabletten in die Füllung gemischt, erzählte der Musiker.

Nachdem das Opfer schläfrig geworden sei, hätten sie es in dessen Wagen nach Salzburg gefahren und dort in seinen Keller getragen. Danach hätten sie den Mund des Mannes mit Klebeband zugeklebt, ihn mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt und über seinen Kopf einen Beutel für Steiff-Teddybären gestülpt. Als die Freundin zu weinen angefangen habe, seien sie zu sich nach Hause in den Flachgau gefahren. Am selben Abend sei er nochmals in die Villa zurückgekehrt. Er habe gesehen, dass K. bereits tot war.

Wirt soll Wertgegenstände genommen haben

Zwei Tage später, am 21. Juli, habe er die Leiche im Keller der Villa verpackt, in den Wagen des Opfers geladen und sei damit in den Flachgau gefahren, wo er das Fahrzeug in die Tiefgarage seiner Wohnung gestellt habe. Als er den Wirten davon in Kenntnis setzt habe, habe dieser gemeint, er müsse die Leiche verstecken. Nach einigen Tagen sei er ins Innviertel gefahren und habe den Wagen dort in eine Garage gestellt. Der Wirt habe anschließend den Schmuck, Teppiche und Uhren aus der Villa des Salzburgers geräumt, quasi als Entschädigung für die Schulden, die der Musiker bei ihm hatte.

Nachdem er seiner Freundin vom Ableben des Salzburgers erzählt habe, wollte auch sie noch aus der Villa etwas holen, erzählte der Musiker gestern laut Staatsanwaltschaft. Die 20-Jährige habe zwei Teddybären aus dem Haus von K. mitgenommen. Danach hätten er und der Wirt die Leiche im aufgelassenen Schweinestall des Anwesens in Oberösterreich vergraben. Laut dem Musiker soll der Wirt den Plan ausgeheckt und sich ein Alibi verschafft haben, wie die Staatsanwältin berichtete. "Das Geständnis geht dahin gehend, dass sie den Mann nicht töten wollten, sondern betäuben und ausrauben."

Gegen alle drei Verdächtigen sei der Tatverdacht des Mordes aufrecht, sagte Fischer. Nun werde auch noch wegen Raubes ermittelt. Die Angaben des Verdächtigen müssten noch überprüft werden.

