Tür eines Juweliergeschäfts in Lech mit Autoheck aufgedrückt

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Lech am Arlberg eingebrochen. Die Eingangstüre dürften sie laut Polizei mit dem Heck eines Pkw aufgedrückt haben. Im Geschäft räumten die Diebe mehrere Vitrinen leer und flüchteten anschließend mit der Beute in Richtung Warth (Bregenzerwald). Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.

Laut Zeugenaussagen saßen mindestens zwei Personen in dem Fluchtauto, bei dem es sich um ein älteres Baujahr eines dunklen Audi Kombi handeln dürfte. Eine Sofortfahndung blieb vorerst erfolglos.

(APA)