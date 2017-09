Heeresmeisterschaft: Korporal bei Geländelauf kollabiert

Bei der Heeresmeisterschaft in Leobendorf ist Donnerstagmittag ein Mann zusammengebrochen: Laut Verteidigungsministerium ist der Korporal bei dem Geländelauf kollabiert. Die Rettungskräfte flogen ihn ins Allgemeine Krankenhaus in Wien, der Mann musste reanimiert werden. Sein Zustand sei stabil, hieß es aus dem Bundesheer am Donnerstagnachmittag.

