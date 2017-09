Die Bilanz von Sturm "Sebastian"

Die Kaltfront des Sturmtiefs "Sebastian" überquerte am Donnerstagnachmittag mit Regenschauern und teils schweren Sturmböen Österreich. Vor allem in Wien, Niederösterreich und im Burgenland, aber auch in der Steiermark wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gemessen, berichtet der Wetterdienst Ubimet am Freitag. Nun ist der große Sturm aber überstanden, die kommenden Tage verlaufen ruhiger, aber sehr unbeständig und herbstlich-frisch.

Am Donnerstag wurden die österreichweit stärksten Böen mit 126 km/h am oberösterreichischen Feuerkogel (1.618 m) gemessen, gefolgt von 119 km/h am niederösterreichischen Buchberg (467 m), auf der Rax (1.547 m) und am steirischen Schöckl (1.445 m). In den tiefen Regionen gab es die stärksten Böen mit 101 km/h im burgenländischen Podersdorf, sowie in Wiener Neustadt und im steirischen Sankt Radegund mit 97 km/h. Im Süden regnete es zudem stark, am Loiblpass fielen binnen weniger Stunden knapp 78 Liter pro Quadratmeter.

Temperaturrückgang von mehr als zehn Grad

Mit dem Sturm gingen die Temperaturen binnen kurzer Zeit um mehr als zehn Grad zurück. So wurden am Nachmittag kurz vor dem Einsetzen des Sturms in Hohenau an der March noch 29,1 Grad gemessen, der österreichische Tageshöchtwert. "Mit dem Sturm kühlte es wenig später fast schlagartig auf knapp unter 16 Grad ab", wird Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung zitiert.

Deutlich kälter war es zur gleichen Zeit bereits in Westösterreich. In Vorarlberg lagen die Temperaturen landesweit nur noch bei 6 bis 11 Grad und Schneeflocken mischten sich vorübergehend bis gegen 1.600 m unter den Regen.

Vergleichsweise früher Herbststurm

Ungewöhnlich ist ein Sturm mit bis zu 100 km/h im Osten im meteorologischen Herbst zwar nicht, so früh nach dem Sommer dennoch ausgesprochen selten. So wurden auf der Hohen Warte in Wien zuletzt am 26. September 2010 mit 90 km/h ähnliche Böen gemessen.

(Ubimet/Red.)