Mann tötet in Hohenems seine Familie und begeht Suizid

Ein 38 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Samstag in Hohenems (Bez. Dornbirn) seine 33-jährige Ehefrau und seine beiden vier und sieben Jahre alten Töchter getötet. Danach beging er Suizid. Samstagmittag informierten die Behörden in Bregenz im Rahmen einer Pressekonferenz über den bisherigen Ermittlungsstand.

Die Spurenlage bezeichnete Chefermittler Norbert Schwendinger vom Landeskriminalamt als "recht eindeutig": Der 38-Jährige hatte um ca. 4.30 Uhr zuerst seine beiden Töchter im Wohnzimmer mit einem Küchenmesser getötet, anschließend seine Frau in der Küche mit einem kleinen Hammer attackiert und sie dann ebenfalls mit dem Messer umgebracht.

Nachbarn hatten um diese Zeit Lärm und Schreien vernommen und die Polizei alarmiert. Die Wohnung der Familie liegt im 3. Stock einer Wohnanlage, etwas außerhalb des Stadtzentrums von Hohenems.

Betretungsverbot

Gegen den Täter lag ein Betretungsverbot vor. Wie er in die Wohnung gelangte, blieb vorerst unklar. Beim Eintreffen der Polizei war die Wohnungstür jedenfalls verschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Mann noch in der Wohnung aufgehalten. "Wir vermuten, dass er, als die Tür durch die Beamten gewaltsam aufgebrochen wurde, aus dem Badezimmerfenster gesprungen ist", erklärte Schwendinger. Zuvor hatte er sich selbst eine Stichverletzung zugefügt.

Der zuständige Bezirkshauptmann Helgar Wurzer berichtete, dass es bereits am 7. August zu gewalttätigem Verhalten des 38-Jährigen gegenüber seiner Frau gekommen war. Alle vorgesehenen Schutzmaßnahmen seien daraufhin eingeleitet worden, u. a. über die Gewaltschutzstelle. Der Frau sei auch angeraten worden, eine Verlängerung des - zuerst 14-tägigen - Betretungsverbotes zu beantragen, was sie auch gemacht habe. Ebenso habe der Mann die ihm angeratene Täterberatung in Anspruch genommen. Sowohl zu den späteren Opfern als auch zu dem 38-Jährigen habe von Behördenseite laufend der für solche Fälle vorgesehene Betreuungskontakt bestanden.

Der Täter hatte während der vergangenen Wochen bei seinen Eltern gewohnt und sich auch am Abend vor der Tat dort aufgehalten. Der Auslöser für die Bluttat und das Motiv würden sich wohl "nicht mehr eindeutig klären lassen", sagte Schwendinger. Für die vier Leichen wurde noch am Samstag eine Obduktion angeordnet.

Der Täter war türkischstämmiger österreichischer Staatsbürger, seine Ehefrau hatte die türkische Staatsbürgerschaft. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Bischof Elbs "fassunglos"

"Erschüttert und tief betroffen" von der Familientragödie hat sich der Vorarlberger Diözesanbischof Benno Elbs in einer Aussendung am Samstagnachmittag gezeigt. Er "stehe fassungslos an der Seite der Angehörigen".

"Die Familie sollte immer der Ort sein, an dem Kinder wachsen und darauf vertrauen dürfen, dass jemand da ist, der sie schützt", erklärte der Bischof: "Umso betroffener macht es, wenn Gewalt und Verzweiflung genau in diesen Ort des Vertrauens eindringen."

Gleichzeitig bedankte sich Elbs bei allen Frauen und Männern der Einsatzkräfte in einer "derartigen Ausnahmesituation."

Das Betretungsverbot Im Vorjahr sind österreichweit 8.637 Betretungsverbote verhängt worden. Das war die höchste Zahl seit Einführung der Maßnahme im Jahr 2000, geht aus der Statistik des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen hervor. Die Polizei kann einen potenziellen Gewalttäter aus der Wohnung, in der durch ihn gefährdete Personen leben, wegweisen und mit einem Betretungsverbot belegen. Diese Wegweisung gilt auch für die unmittelbare Umgebung der Wohnung und bleibt zwei Wochen lang aufrecht. Die Einhaltung des Betretungsverbotes muss von der Polizei innerhalb der ersten drei Tage zumindest einmal überprüft werden. In Paragraf 38a des Sicherheitspolizeigesetzes ("Betretungsverbot und Wegweisung zum Schutz vor Gewalt") heißt es weiter, dem Gefährder sind alle Schlüssel zur Wohnung abzunehmen. Der Betroffene darf noch dringend benötigte Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitnehmen. Sollte es nach der Verhängung des Betretungsverbots notwendig sein, in die Wohnung zurückzukehren, darf die Person dies nur in Begleitung der Polizei. Die Beamten können den Weggewiesenen bei wiederholter Missachtung des Betretungsverbots festnehmen. Geschützt sind alle in einer Wohnung lebenden Personen, unabhängig von Verwandtschafts- und Besitzverhältnissen. Die gefährdeten Bewohner müssen von den Beamten darüber informiert werden, dass sie beim Bezirksgericht eine einstweilige Verfügung beantragen können, mit der dem Täter eine Rückkehr verboten wird. Dadurch wird ein von der Polizei verhängtes Betretungsverbot auf maximal vier Wochen verlängert. Innerhalb dieser Zeit wird die gerichtliche Entscheidung getroffen. Opfer häuslicher Gewalt können einen solchen Antrag auch ohne zuvor verhängtes Betretungsverbot stellen. Die Polizei ist laut Sicherheitspolizeigesetz außerdem dazu veranlasst, auf Opferschutzeinrichtungen hinzuweisen. Wenn Unmündige gefährdet werden, ist der zuständige Kinder- und Jugendhilfeträger zu informieren. In dem Fall kann das Betretungsverbot über die Wohnung hinaus auch auf Schulen, Kindergärten und Horte ausgeweitet werden.

