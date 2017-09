Wetteraussicht: Dichte Wolken, kühl und regnerisch

Vor allem Wolken, Niederschläge und kühle Temperaturen prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag für die kommende Woche. Erst am Freitag soll es überall trocken bleiben und die Temperaturen könnten die 20-Grad-Marke erreichen.

Der Montag startet im Westen und Südwesten mit vielen dichten Wolken. Außerdem regnet es bereits recht verbreitet. Weiter im Osten gibt es hingegen zunächst noch ein paar Sonnenstunden. Lediglich örtlich muss mit Nebel oder Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit gerechnet werden. Bis zum Abend lösen jedoch zunehmend Wolken den Sonnenschein ab, schließlich setzt in allen Landesteilen südlich der Donau recht verbreitet Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.600 und 2.200 Metern Seehöhe. Insgesamt weht nur schwacher Wind. Nach drei bis elf Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf zehn bis 18 Grad.

Unter Tiefdruckeinfluss dominieren am Dienstag in nahezu allen Landesteilen dichte Wolken, aus denen es anhaltend und zum Teil kräftig regnet. Niederschlagsschwerpunkte befinden sich in Unterkärnten, im Grazer Becken, am Alpenostrand sowie generell über dem östlichen Flachland. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.400 und 1.700 Metern Seehöhe. Es weht schwacher bis mäßiger, in Alpenhauptkammnähe auch lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Die Temperaturen reichen in der Früh von fünf bis elf Grad, die Tagesmaxima sind mit acht bis 14 Grad erreicht.

Im Süden zeigt sich die Sonne

Am Mittwoch bedecken verbreitet dichte Wolken den Himmel. Besonders im Osten, aber auch an der Alpennordseite regnet es immer wieder, zeitweise auch kräftig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 1.800 Metern Seehöhe. Im Laufe des Nachmittages lässt der Regen langsam nach. Wetterbegünstigt ist der Süden, hier zeigt sich zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. In der Früh hat es zwischen fünf und elf Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf zehn bis 17 Grad.

Eine kräftige Nordwestströmung bringt am Donnerstag an der Alpennordseite von Salzburg ostwärts noch dichte Wolken und zeitweiligen Regen. Generell wechseln im Norden und Osten bewölkte und sonnige Abschnitte. Am Nachmittag entstehen einzelne Regenschauer. Wetterbegünstigt sind der Westen und Süden, hier scheint oft die Sonne. Stellenweise gibt es in der Früh aber etwas Nebel. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen reichen von vier bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei zwölf bis 18 Grad.

Der Freitag gestaltet sich im Westen und Süden durchwegs sonnig, nur in der Früh kann sich der Nebel stellenweise etwas länger halten. Im Norden und Osten überwiegt zwar auch der freundliche und sonnige Wettercharakter, hier breiten sich im Tagesverlauf aber einige Quellwolken aus. Mit Regen ist aber nicht zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten noch lebhaft aus Nordwest. In der Früh hat es zwischen einem und zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen dürften auf 14 bis 21 Grad steigen.

(APA)