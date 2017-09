Gesuchte Räuber in Salzburg waren erst zwölf und 14 Jahre alt

Ein seit rund einem halben Jahr gesuchtes Räuberduo ist in der Stadt Salzburg von der Polizei ausgeforscht worden. Wie sich herausstellte, waren die Kriminellen erst zwölf und 14 Jahre alt. Sie hatten Ende Februar einen 63-Jährigen überfallen, in den Schwitzkasten genommen und attackiert. Die beiden erbeuteten Zigaretten, Autoschlüssel und einen Schlüsselbund, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die zwei Jugendlichen aus Afghanistan wurden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Raubes angezeigt. Sie hatten den 63-jährigen Kroaten mit Faustschlägen traktiert und verletzt. Als der Überfallene flüchten wollte, stolperte er und wurde in den Schwitzkasten genommen. Der zweite Bursche schlug abermals mit der Faust auf den Mann ein und durchsuchte seine Jackentaschen. Das Opfer konnte den Kriminalisten eine Personenbeschreibung abgeben, woraufhin die Polizei Jugendliche überprüfte, auf die diese Angaben passte. Die Jugendlichen zeigten sich geständig.

18-Jähriger kurze Zeit nach Tat gefasst

In der Nacht auf Sonntag konnte dagegen ein 18-Jähriger nur kurze Zeit nach seiner Tat von der Polizei in der Mozartstadt gefasst werden. Der afghanische Asylwerber hatte gegen 23.00 Uhr versucht, einem 47-jährigen Salzburger das Handy aus der Jackentasche zu stehlen. Der Einheimische bemerkte dies und wollte die Polizei rufen. Der 18-Jährige schlug dem Mann mit der Faust gegen Rücken und Oberarm, um an das Handy zu kommen. Der Salzburger wehrte sich heftig, worauf der Bursche flüchtete. Im Mirabellgarten konnte eine Streife den Gesuchten festnehmen und in das Polizeianhaltezentrum überstellen. Er wurde wegen versuchten Raubes angezeigt.

(APA)