Neue Vignette wird kirschrot oder digital - jedenfalls teurer

Darf's ein bisserl mehr sein? Der Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag hebt den Preis für die Vignette um rund ein Prozent an. Die Pkw-Jahresvignette im kommenden Jahr wird 87,30 Euro (90 Cent mehr als für 2017) und jene für Motorräder 34,70 Euro kosten. Die neue Vignette wird in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2017 gültig. Das neue Vignettenjahr 2018 wird übrigens Kirschrot.

Mit dem Vignettenjahr 2018 bekommt die österreichische Klebevignette eine digitale Schwester. Die digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden und kann ab November online auf der Website der Asfinag oder über die Asfinag-App „Unterwegs“ gekauft werden. Die Vorteile: Kein Kleben oder Kratzen, jederzeit und ortsunabhängig zu kaufen und kein Aufwand mehr bei Scheibenbruch. Es wird genau wie bei der Klebevignette sowohl Zehn-Tages-, Zwei-Monats- und Jahresvignetten geben. Auch bei den Kosten wird es keinen Unterschied geben – dieselbe Gültigkeitsdauer (bis 31. Jänner 2019) und dieselben Preise.

Die neue digitale Vignette liegt laut Asfinag voll im Trend. Laut einer Umfrage halten sie 83 Prozent der befragten Autofahrerinnen und Autofahrer für eine gute Idee. 60 Prozent wollen sie kaufen.