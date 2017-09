Explosion zerstört Einfamilienhaus in Hollabrunn

In Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn hat sich am Mittwochvormittag eine Explosion ereignet. Das Objekt wurde zerstört, eine Frau leicht verletzt, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Trümmer seien 100 Meter weit geflogen. Die Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt. Fünf Feuerwehren stehen in Aspersdorf im Einsatz.

Die Explosion ereignete sich gegen 9.45 Uhr in einer kleinen Siedlung in Aspersdorf. Laut Resperger nahmen Nachbarn einen "Riesenknall" wahr und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Helfer schlugen noch Flammen aus dem völlig zerstörten Haus. Die augenscheinlich leicht verletzte Frau stand unter Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war nicht klar, ob sie sich im Inneren oder im Garten aufgehalten hatte, so der Sprecher.

Gas kann laut Resperger nicht die Ursache für die Explosion sein. Grund: Das Objekt verfüge über keinen Gasanschluss.

