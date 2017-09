Gasaustritt verursachte Explosion in Hollabrunner Einfamilienhaus

Ein Gasaustritt hat am Mittwochvormittag laut Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt Niederösterreich die Explosion in einem Einfamilienhaus in Aspersdorf, einer Ortschaft in der Stadt Hollabrunn, ausgelöst. Es sei von einem Leck in einer Leitung unter der Asphaltdecke im Einfahrtsbereich des Haues auszugehen. Das Haus selbst hatte inaktiven Gasanschluss. Die Untersuchungen dauern an.

Bei der Explosion erlitt eine 37 Jahre alte Frau schwere Verbrennungen. Sie wurde von "Christophorus 2" ins AKH Wien geflogen. Eine Befragung des Opfers habe noch nicht stattgefunden, teilte der Ermittler am frühen Donnerstagvormittag auf Anfrage mit.

Der Lebensgefährte der Frau war zum Unglückszeitpunkt arbeiten, der sechsjährige Sohn in der Schule. Der Hund der Familie erlitt ebenfalls schwere Verbrennungen und wurde in eine Tierklinik gebracht.

Haus in Hollabrunn explodiert

Die Ursache für die Undichtheit einer Leitung müsse noch untersucht werden, sagte Rosenbaum. Unklar war vorerst auch, wie lange Gas ausgetreten war. Es sei jedenfalls eine größere Menge gewesen, die in der Folge durch die Kanalisation und das Erdreich in das - nicht an die Gasleitung angeschlossene - Haus gelangt sei. Ein Funke habe für die Zündung gereicht.

Die Grabungsarbeiten in Aspersdorf dauern an. Die Gasleitung in der Siedlung bleibe vorerst abgedreht, so Rosenbaum. Sie werde erst wieder aufgesperrt, wenn feststehe, dass es keine undichten Stellen mehr gibt.

Inaktiver Hausanschluss

Nach Angaben des Energieversorgers EVN stehut nun eine Dichtheitsprobe an der Hauptleitung in der Straße an. Sprecher Stefan Zach wies darauf hin, dass das Haus einen inaktiven Hausanschluss hatte. Dieser sei noch am Mittwoch ebenso freigelegt worden wie die Hauptleitung.

"Dass Gas entwichen ist, steht fest", betonte auch Zach. Wegen der Sperre der Leitung hätten die Haushalte mit Gasanschluss in der Siedlung in Aspersdorf vorübergehend kein Warmwasser und keine Heizung. Dem Sprecher zufolge hatte die EVN zuletzt Ende vergangenen Jahres eine Dichtheitsüberprüfung in der Straße durchgeführt, in der sich der nunmehrige Unglücksort befindet.

