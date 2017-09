Die Angst vor der Angst vor Clowns

Wien. Sie werden wohl wieder vermehrt präsent sein. Die sogenannten Horrorclowns – Personen, die in gruselige Clownkostüme schlüpfen, um Menschen zu erschrecken. Und diesmal haben sie auch noch einen Film im Hintergrund, der das gruselige Spiel mit den Clowns noch weiter anheizen wird. Wenn kommende Woche die Neuverfilmung von Stephen Kings „Es“ in die österreichischen Kinos kommt, wird das Grinsen des bösen Pennywise für einige Wochen sehr häufig zu sehen sein. Und so wie schon bei der ersten Verfilmung 1990 bekommen Menschen das Bild eines Clowns vorgeführt, das hinterlistig, brutal und bösartig ist. Ein Bild, das Organisationen wie den Roten Nasen Sorgen bereitet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)