Kletterer in Oberösterreich rund 25 Meter abgestürzt

Ein 30-Jähriger ist am Samstag bei einem Kletterunfall am Kraxenberg in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems) schwer verletzt worden. Laut Polizei brach beim Legen einer Zwischensicherung ein Stein aus, der Tscheche fiel ins Seil. Weil auch die von ihm angebrachten "Friends" der Belastung nicht Stand hielten, stürzte der Kletterer bis zum Einstieg der Kletterroute "Kleines Paradies" ab.

Der Tscheche war mit einem 26-jährigen Landsmann um 11.40 Uhr in die Kletterroute an der Kraxenberg-Südwand eingestiegen. Diese weist einen Schwierigkeitsgrad V+ nach der internationalen UIAA-Skala auf. Der 30-Jährige befand sich im Vorstieg, als der Unfall passierte. Er wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 14" aus Niederöblarn mit Hilfe eines variablen Taus geborgen und ins Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems geflogen. Im Einsatz waren auch Bergretter der Ortsstelle Hinterstoder und ein Alpinpolizist.

Ein 30 Jahre alter Wanderer aus Deutschland ist am Samstagabend bei einem Absturz in den Kärntner Bergen schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei um 21.20 Uhr von einem Wanderweg in Heiligenblut (Bezirk Spittal) in 2.200 Metern Seehöhe abgestürzt. Dabei verletzte er sich beide Sprunggelenke und musste einen Notruf absetzen.

Wegen schlechten Wetters und schlechter Sicht war eine Bergung vom Hubschrauber aus nicht möglich. Bodenkräfte der Bergrettung Heiligenblut erreichten den Mann kurz nach Mitternacht. Nach der Erstversorgung brachten sie ihn ins Tal, von wo aus der Deutsche mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gefahren wurde.

(APA)