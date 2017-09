Sieben Feuerwehren bei Brand in Fabrikshalle in NÖ

Rund 160 Feuerwehrmitglieder sind am Samstagabend zu einem Brand in Ramingdorf (Gemeinde Behamberg, Bezirk Amstetten) gerufen worden. In der Fabrikshalle einer Firma war in einer Zwischendecke ein Feuer ausgebrochen, berichtete Philipp Gutlederer, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Amstetten am Sonntag. Das Feuer konnte noch in der Nacht unter Kontrolle gebracht werden.

Die Einsatzkräfte waren gegen 18.15 Uhr alarmiert worden. Insgesamt waren sieben Feuerwehren aus Niederösterreich und Oberösterreich im Einsatz. Die Schwierigkeit habe darin bestanden, an das Feuer in der Zwischendecke heranzukommen, erklärte Gutlederer. Die Einsatzkräfte hätten vom Hubsteiger aus das Dach mit Rettungssägen aufgeschnitten. Gegen 22.00 Uhr konnte Brand aus gegeben werden. Die Brandsicherheitswache dauerte noch bis Sonntagfrüh.

Die Schäden am Gebäude seien enorm, man könne von einem hohen Sachschaden ausgehen, meinte der Feuerwehrsprecher. Die Polizei sei nun dabei, die Brandursache zu ermitteln. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

