Mit 121 km/h durch Ortsgebiet im Weinviertel

Mit 121 km/h ist ein polnischer Pkw-Lenker am Freitagnachmittag durch das Ortsgebiet von Ketzelsdorf in der Weinviertler Gemeinde Poysdorf (Bezirk Mistelbach) unterwegs gewesen. Er musste seinen Führerschein abgeben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Der 36-Jährige war im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten worden. Von ihm wurde auch eine Sicherheitsleistung eingehoben. Außerdem wurde Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach erstattet.

(APA)