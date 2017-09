Junger Mann starb bei Bergtour auf der Rax

Bei einer Bergtour auf der Rax ist am Montag ein junger Mann ums Leben gekommen. Das Opfer ist nach Polizeiangaben ein 27-jähriger ungarischer Staatsbürger.

Zwei Wiener Krankenschwestern hatten den Verunglückten am Nachmittag beim Aufstieg am Preinerwandsteig entdeckt, berichtete die Bergrettung. Der Mann lag in etwa 1.700 Metern Höhe in einer Schuttrinne. Weil der angeforderte Hubschrauber des Innenministeriums seinen Einsatz wegen rapider Wetterverschlechterung abbrechen musste, waren zwei Alpinpolizisten und 15 Bergretter fünf Stunden lang unterwegs, um den toten Alpinisten zu bergen.

(APA)