Mehr als zehn Kilometer Stau nach Karambolage auf A4

Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) bei Göttlesbrunn (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Dienstag im Frühverkehr für massive Behinderungen gesorgt. Eine Frau wurde vom ÖAMTC-Hubschrauber "Christophorus 9" ins UKH Meidling nach Wien geflogen. Bei der 51-Jährigen habe der Verdacht auf Wirbel- und Brustverletzungen bestanden, berichtet der Autofahrerclub.

In die Karambolage gegen 6.30 Uhr waren laut einem ÖAMTC-Sprecher vier bis fünf Kfz verwickelt. Während des Einsatzes des Notarzthubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Wien der A4 komplett gesperrt werden. Der Rückstau erreichte mehr als zehn Kilometer Länge. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in die frühen Vormittagsstunden.

(APA)