Banküberfall im Kremstal in Oberösterreich

Ein Unbekannter hat Dienstagnachmittag eine Bank in Inzersdorf im Bezirk Kirchdorf an der Krems überfallen. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich über ihren Account in einem sozialen Netzwerk mit. Sie ersuchte um Mithilfe bei der laufenden Fahndung.

Der Räuber kam gegen 15.45 Uhr in das Geldinstitut. Er wird als 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Auffällig sei ein Piercing im Bereich einer Augenbraue. Nähere Angaben zum Tathergang lagen vorerst nicht vor.

(APA)