Prozess gegen Arzt in Graz: "Der ist kein Mensch"

Im Grazer Straflandesgericht wird am heutigen Freitag der Prozess gegen einen oststeirischen Arzt fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine vier Kinder jahrelang gequält zu haben. Er soll sich selbst Verletzungen zugefügt und sie dann gezwungen haben, ihm zu helfen. Der Beschuldigte stritt bisher alles ab und sprach von einer "unerträglichen Situation" wegen Ehestreitigkeiten.

Die Kinder, die heute alle erwachsen sind, waren laut Staatsanwalt Christian Kroschl "jahrelangen schweren Leiden" ausgesetzt. Als sie noch minderjährig waren, soll der Vater - er ist der Bruder eines Spitzenpolitikers - sie häufig mit Selbstmorddrohungen unter Druck gesetzt haben. Außerdem verletzte er sich mehrmals selbst, was er auch nicht leugnete. Einer der Töchter soll er mehrfach Schlafmittel verabreicht und sie so in die Abhängigkeit getrieben haben.

Parlamentarische Anfrage der SPÖ

Die meisten Vorwürfe stritt der Arzt ab, das seien alles nur Behauptungen seiner permanent eifersüchtigen Frau. Er gab zu, andere Beziehungen gehabt zu haben, wollte aber nie eine Scheidung, weil er ein "sehr konservativer Mensch" sei. Die ganze Familie war jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung, was er normal fand. Die Verhandlung war seit Jänner unterbrochen gewesen, da das Gericht ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben hatte.

Diese Expertise, die von Adelheid Kastner erstellt wurde und dem Arzt bescheinigt, zurechnungsfähig zu sein, war nun unter anderem Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Johannes Jarolim (SPÖ). Der Anwalt kritisierte das Verfahren, da seiner Meinung nach Aussagen von den Kindern und anderen Zeugen nicht ausreichend gewürdigt wurden und angeblich wichtige Beweise wie ein Video der Gutachterin nicht vorgelegt worden waren. Auch das Gutachten selbst bot dem Abgeordneten Anlass zu Kritik.

Kinder befrag: Selbstmorddrohungen "ganz normal"

Die Verhandlung hatte bereits im Jänner begonnen, musste aber unterbrochen werden, weil das psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben worden war. Nun ging der Prozess am Freitagvormittag weiter.

Der Arzt war bei seinen Patienten recht beliebt, innerhalb der Familie soll er laut Anklage ein anderes Gesicht gezeigt haben: Laut Staatsanwalt Christian Kroschl soll er seinen mittlerweile erwachsenen Kindern "jahrelang schwere psychische Leiden" zugefügt haben. Mit Selbstmorddrohungen soll er sie ständig unter Druck gesetzt haben, außerdem verletzte er sich selbst, was er auch nicht leugnete. Er soll sich unter anderem einen Schraubenzieher in den Bauch gestochen und von einer Tochter verlangt haben, dass sie ihn herauszieht. Von einem damals zehnjährigen Buben verlangte er, ihm eine intravenöse Spritze zu verabreichen, was für das Kind offenbar ein traumatisches Ereignis war.

Eine der Töchter - die Kinder wurden in einem abgesonderten Raum befragt - gab an, die Selbstmorddrohungen seien "ganz normal" gewesen. "Das war immer wieder wenn die Mama sich scheiden lassen wollte." Aber auch, wenn eines der Kinder sein Essen nicht ganz aufgegessen hatte. "Er hat gesagt, ihr seid so gemein, ich bring' mich um", schilderte die Zeugin den häuslichen Alltag. Ihr Vater habe immer "so einen vernichtenden Blick gehabt, das war so schlimm für mich, ich habe ihn die letzten Jahre gar nicht mehr in die Augen geschaut." Abfällige Bemerkungen wie "du bist zu dick" oder "aus dir wird nie etwas" seien ebenfalls dauernd gefallen. Ganz klar und ungerührt erzählte die junge Frau auch, dass sie dem Vater einen Schraubenzieher aus dem Bauch ziehen musste. "Wie ist er dort hineingekommen?", fragte der Richter. "Weiß ich nicht", zuckte die Tochter die Schulter.

Joints "gegen Depressionen"

Als Zeugin wurde auch eine Ex-Freundin des Arztes - eine Schulkollegin der ältesten Tochter - befragt. Sie beschrieb, dass er ihr immer Cannabis gab und verlangt hat, sie solle es rauchen. "Er hat gesagt, ich muss ihm grenzenlos vertrauen, sonst muss er sich wieder verletzten." Ihrer Aussage nach gab er auch seinen Patienten Joints "gegen Depressionen".

Sie selbst sei immer wieder suizidgefährdet, gerettet habe sie die Ex-Frau des Arztes, mit der sie mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis habe. Dass er eine Schusswaffe hatte, bestätigte die Zeugin auch. Diese habe er sich aus Angst vor seiner Frau gekauft, hatte er seiner damaligen Freundin erzählt. "Da sind so viele Aussagen, die nicht stimmen. Ich habe keine Waffen und keine Drogen", war die Reaktion des Angeklagten auf die Zeugenaussagen.

Tochter: "Der ist kein Mensch"

Während die älteste Tochter einigermaßen gefasst von ihrer Kindheit und dem Verhalten des Vaters erzählen konnte, weinte die Jüngste schon vor Beginn des Gespräches mit dem sehr einfühlsamen Richter. "Er hat oft gesagt, da kann ich mich gleich erschießen. Er hat sich auch die Waffe an den Kopf gehalten", beschrieb das Mädchen. Einmal habe sie auf Bitte der Mutter die Polizei gerufen: "Ich hab' nur geweint und gehofft, dass sie ihn endlich mitnehmen".

Die Tochter hat vom Vater - den sie wie auch ihre Geschwister nur beim Vornamen nennt - sechs Jahre lag Morphium bekommen, mit 18 hatte sie Entzugserscheinungen. Auch Schlaftabletten bekam sie, davon habe sie "Halluzinationen bekommen." Auf die Frage, wie sie ihren Vater als Mensch beschreiben würde, sagte das Mädchen unter heftigem Weinen: "Nein, das ist kein Mensch".

Die Verteidigerin wollte vom Sohn wissen, warum die Anzeige erst zwei Jahre nach der Scheidung erfolgt ist: "Weil da erst alle angefangen haben zu reden."

(APA)