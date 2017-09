Vater und Sohn stießen beim Paragleiten in der Luft zusammen

In Werfenweng (Pongau) sind am Freitagvormittag zwei Paragleiter im Landeanflug in einer Höhe von rund 150 Metern in der Luft zusammengestoßen. Beiden Piloten - einem 51-jährigen Mann und seinem 24-jährigen Sohn - gelang es nach der Kollision, die Notschirme zu werfen. Beim Vater verhedderte sich der Notschirm aber im Hauptschirm. Der Mann prallte am Boden auf und erlitt Verletzungen am Brustkorb.

Der 51-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Sein Sohn konnte nach dem Vorfall sicher landen.

(APA)