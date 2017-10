Autolenkerin erschreckte Kind: Mutter schlug sie zusammen

Vermutlich weil eine Autolenkerin beim Einparken ihr kleines Kind erschreckt oder gar gefährdet hat, ist am Samstag eine Mutter in Salzburg-Itzling ausgerastet: Sie schlug die 49-jährige Angestellte mit der Faust ins Gesicht, warf sie zu Boden und trat sie mit den Füßen mehrmals gegen den Oberkörper. Dann machte sich die Mutter, die in Begleitung von Mann und Kind unterwegs war, aus dem Staub.

Die 49-Jährige wurde bei der Attacke verletzt, berichtete die Salzburger Polizei. Sie fuhr eigenständig ins Spital und ließ sich behandeln.

Ein Alkolenker mit 2,58 Promille ist Samstagabend der Salzburger Polizei ins Netz gegangen. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass der Mann zwischen Straßwalchen und Neumarkt in Schlangenlinien fahre. Als die Exekutive eintraf, war er bereits zu Hause und versuchte gerade erfolglos, den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstüre zu stecken. Führerscheinabnahme und Anzeige folgten, so die Polizei.

Ein Vierjähriger ist Samstagabend in Klagenfurt von einem Pferd getreten und schwer verletzt worden. Der Bub spielte in der Nähe seiner Eltern am Hof eines Reitstalles. Als einige der Pferde von der Koppel in den Stall sollten, lief er auf eines der Tiere zu. Das Pferd erschrak und trat aus. Es traf das Kind am Oberkörper. Der Kleine wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht, so die Polizei.

(APA)