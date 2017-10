Grazer nach Rauferei im künstlichen Tiefschlaf

Eine Rauferei zwischen zwei 26-Jährigen und vier vorerst Unbekannten hat für die zwei Männer aus Graz in der Nacht auf Sonntag im Spital geendet: Einer der beiden wurde so schwer verletzt, dass er in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Die Gruppe war kurz vor 4.30 Uhr vor einem Lokal im Grazer Bezirk Lend in Streit geraten. Dieser artete in eine Rauferei aus - am Ende lag einer der beiden 26-Jährigen bewusstlos am Boden. Passanten führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, als die Polizei eintraf. Der andere Grazer wurde ebenfalls verletzt. Laut den Zeugen waren vier Personen nach der Rauferei geflüchtet. Eine Fahndung nach ihnen brachte vorerst keinen Erfolg. Beide Opfer mussten ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Streits sind bisher unklar.

(APA)