Überreste von Ex-Hurrikan "Maria" erreichen Österreich

Der Hurrikan „Maria“, der unter Anderem in Puerto Rico schwere Schäden verursachte, ist in den vergangenen Tagen in Form eines immer schwächer werdenden Sturmtiefs über den Atlantik gezogen. Am morgigen Dienstag erreichen nun seine letzten Überreste in Form einer Kaltfront die Alpen. "Zwar kann es von Vorarlberg bis ins westlichen Niederösterreich kräftig regnen und auch der Nordwestwind frischt mitunter stark auf", sagt der Chefmeteorologe des Wetterdienstes Ubimet, Manfred Spatzierer, am Montag. "In Anbetracht seiner Vorgeschichte ist die Ankunft bei uns aber wenig spektakulär." Die Temperaturen gehen auf 11 bis 17 Grad zurück und die Schneefallgrenze sinkt in den Nordalpen vorübergehend auf 2.000 bis 1.700 Meter.

Schon am Mittwoch sorgt Hochdruckeinfluss tagsüber für immer mehr Sonne und die Temperaturen legen wieder zu. Der anfangs noch lebhafte Westwind lässt nach. Meist werden 13 bis 18 Grad erreicht, im Inntal sind bereits bis zu 20 Grad möglich, so die Ubimet-Prognose vom Montag.

Altweibersommer fällt auf den Donnerstag

Ein kurzer Hauch von "Altweibersommer" zeichnet sich aus heutiger Sicht für Donnerstag ab. Häufig überwiegt tagsüber der Sonnenschein, ein paar Nebelfelder in den Tälern und Becken lösen sich rasch auf. Föhn und Sonnenschein sorgen am Nachmittag zudem für angenehme Temperaturen von 16 bis 24 Grad. In Ober- und Niederösterreich sind vereinzelt sogar spätsommerliche 25 Grad nicht ganz ausgeschlossen.

Kalte Wetterphase ab Freitag

Die kalte Dusche in Form von Regenschauern, kräftigem Nordwestwind und vielen Wolken folgt schon in der Nacht auf Freitag. Damit wird aus heutiger Sicht ein für Anfang Oktober frischer, windiger und unbeständiger Witterungsabschnitt eingeläutet. Vor allem im Stau der Nordalpen regnet und schneit es immer wieder und die Schneefallgrenze kann mitunter auf knapp 1.100 Meter sinken. Wetterbegünstigt sind in erster Linie die Regionen von Osttirol bis ins Süd- und Mittelburgenland wo föhniger Nordwestwind für recht freundliches Wetter sorgt. Mehr als 6 bis 16 Grad sind nicht mehr möglich.

