Verletzter Fischadler in Oberösterreich gestrandet

Ein vermutlich auf der Durchreise von Russland ins südliche Winterquartier in Oberösterreich gestrandeter, verletzter Fischadler ist von der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe gerettet worden. Spezialisten der Veterinärmedizinischen Uni Wien und der Tierschutzorganisation Vier Pfoten haben den gefiederten Patienten untersucht.

Er dürfte an einer Stromleitung oder einem über einen Fischteich gespannten Netz hängengeblieben sein. Der junge Greifvogel, der in Österreich nicht heimisch ist, war kürzlich in Lengau gefunden worden. Das Tier verweigerte die Nahrungsaufnahme und war stark abgemagert. Eine eingehende Untersuchung ergab, dass er Weichteilverletzungen an den Flügeln haben dürfte. Nach wie vor unternimmt er keine Flugversuche, lässt sich aber gerne mit frischem Fisch füttern und verbringt seine Rekonvaleszenz in Gesellschaft eines erwachsenen Artgenossen.

(APA)