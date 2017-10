Polizei überzeugt Dieb, gestohlenen Koffer zurückzubringen

Beamte des Kriminalreferats Innere Stadt haben am vergangenen Freitag einen Dieb überredet, einen in einem Hotel in der Wiener City gestohlenen Koffer an die herzkranke Besitzerin zurückzugeben. In dem Gepäckstück befand sich ein für die schwedische Touristin lebenswichtiges Medikament, gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Der Koffer des älteren schwedischen Ehepaares wurde am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einem Hotel in der Innenstadt gestohlen, als die beiden Touristen gerade einchecken wollten. Während sie ihren Koffer abgestellt hatten, griff der vorerst unbekannte Täter zu und flüchtete.

Die Polizei nahm kurze Zeit später einen offensichtlichen Komplizen des Geflohenen fest, als dieser weiteres Diebesgut aus dem Hotel schaffen wollte. Der Dieb des Koffers selbst war zunächst jedoch weiterhin flüchtig. Neben dem Medikament war auch Schmuck in dem Gepäckstück, insgesamt lag der Wert bei rund 1000 Euro.

Im Zuge der Vernehmung des festgenommenen 48-jährigen Ungarn konnten die Polizisten diesen von der Wichtigkeit des Kofferinhalts überzeugen. Nachdem er anfangs alles abgestritten hatte, brachten sie ihn schließlich mit Unterstützung eines Dolmetschers dazu, seinen Komplizen anzurufen. Der 44-jährige - ebenfalls ungarischer Staatsbürger - traf wenig später bei der Polizei ein und brachte das Diebesgut zurück. Sowohl das Medikament als auch der Schmuck befanden sich noch im Koffer. Die Täter wurden auf freiem Fuß angezeigt.

