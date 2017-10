Auto stürzt auf Großglockner Hochalpenstraße 200 Meter ab

Auf der Großglockner Hochalpenstraße in Heiligenblut in Kärnten (Bezirk Spittal) ist am Dienstag ein Auto rund 200 Meter abgestürzt: Laut ersten Informationen der Polizei wurde dabei ein Insasse getötet. Zu dem Unfall war es gegen 14.30 Uhr gekommen. Wer der Tote ist, ob weitere Menschen in dem Auto waren und wie das Unglück passierte, war zunächst unklar.

(APA)