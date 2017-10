Deutscher Bub bei Wanderunfall in Tirol schwer verletzt

Ein Bub aus Deutschland hat am Mittwoch bei einem Wanderunfall in Serfaus (Bezirk Landeck) in Tirol schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der Achtjährige aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und in der Folge rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgerutscht. Sein Vater stieg daraufhin sofort zu ihm ab und leistete Erste Hilfe.

Vater und Sohn waren gegen 13.45 Uhr auf einem Grat im Gemeindegebiet von Serfaus unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Bub kam nach seinem Sturz im steilen Gelände zu liegen. Das schwer verletzte Kind musste von einem Notarzthubschrauber mit Hilfe eines Taus geborgen werden. Der Achtjährige wurde zunächst ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert, wurde dann aber weiter in die Innsbrucker Klinik geflogen.

(APA)