Nach Zugunfall: Mutter nicht zu nah an Gleisen

Die Suche nach den Hintergründen des tödlichen Unfalls auf dem Bahnhof Puch bei Hallein läuft. Ein Video aus einem Lokal zeigt nun, dass die Mutter mit ihrem dreijährigen Sohn auf der Wartebank saß – der Buggy stand daneben. Als der Bub von der Bank aufstand, wendete sich die Mutter ihm zu – in diesem Moment fuhr der Zug durch. Damit ist die Frage, ob der Buggy zu nahe an den Gleisen oder gar über der weißen Sicherheitslinie gestanden ist, hinfällig.

Bei der Polizei geht man fix davon aus, dass der Wagen vom Sog des Güterzugs in Bewegung gesetzt wurde. Noch ermittelt wurde, ob der Buggy mit einer Bremse festgestellt war.

Vorerst keine Konsequenzen

Laut ÖBB habe es eine Durchsage am Bahnhof gegeben – „Achtung Bahnsteig eins – Zug fährt durch – halten sie bitte ihre Gegenstände fest“. Der Lokführer musste zu dem Vorfall erst befragt werden, auch die Zugdaten müssen noch ausgewertet werden. „Wir wissen nicht, was zu dem Unfall geführt hat“, so ein ÖBB-Sprecher. Unmittelbare Konsequenzen werde als also nicht geben. Sobald die polizeilichen Erhebungen abgeschlossen sind und der Unfallbericht vorliegt, werde man den Unfallhergang aber analysieren.

