Am Samstag heulen in Österreich 8200 Sirenen

In Österreich heulen am Samstag rund 8.200 Sirenen. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr wird wie an jedem ersten Samstag im Oktober der bundesweite Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zunächst sollen für 15 Sekunden alle Sirenen "probeweise" heulen, danach folgen die Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung".

Erstmals erfolgt auch eine Testauslösung über das neue App-basierte Bevölkerungswarnsystem "Katwarn Österreich/Austria", das für Smartphones sowie als SMS- und E-Mail-Dienst kostenlos zur Verfügung steht und im Anlassfall gemeinsam mit den Sirenensignalen zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden kann.

(APA)