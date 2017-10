Pilz zu Unfall im Sobotka-Konvoi: "Offizielle Version hat nichts mit der Wahrheit zu tun"

Der schwere Autounfall des Konvois von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Wochenende war am Montag auch Thema bei einer Pressekonferenz des Ex-Grünen Peter Pilz. Der Konvoi des Innenministers sei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht bei einer Dienstfahrt, sondern auf Wahlkampftour gewesen, so Pilz. Sobotka dementierte umgehend.

"Die offizielle Version des Innenministeriums hat wie üblich nichts mit der Wahrheit zu tun", sagte Pilz am Montag in einer Pressekonferenz mit seinem Mitstreiter und Financier Alfred Noll. Sobotka sei nicht von Polizeiposten zu Polizeiposten unterwegs gewesen, sondern von einer Feier des Bürgermeisters von Deutschgriffen zum Wiesenfest in St. Veit, und zwar in Begleitung von drei hochqualifizierten und damit teuren Cobra-Personenschützern. Dies gehe aus den Dienstplänen des Ministeriums, aber auch jenen der Polizei in Kärnten hervor.

"Die Cobra ist keine Wahlkampfschutzeinheit"

Pilz übte daran Kritik: "Die Cobra ist keine Wahlkampfschutzeinheit für einen wahlkämpfenden ÖVP-Spitzenkandidaten aus Niederösterreich", sagte er. "Da gibt es einfach ein fehlendes Bewusstsein darüber, was gehört der Partei und was gehört der Republik."

Sobotka wies dies zurück. Er sei "selbstverständlich dienstlich unterwegs" gewesen, sagte er am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Wiener Neustadt. Der Unfallhergang werde von der Staatsanwaltschaft erhoben, "ich habe als Zeuge ausgesagt, das Verfahren läuft. Wir sind alle betroffen".

"Ich weiß, dass Herr Pilz Aufmerksamkeit braucht", hielt Sobotka fest. Es sei traurig, dass das auf dem Rücken Schwerverletzter geschehe. Pilz mache gerne Anschuldigungen. Er sei "ein kleiner Silberstein", fügte der Minister hinzu.

Vorwürfe für Kabinettschef "absurd"

Auch Sobotkas Kabinettschef Michael Kloibmüller bekräftigte am Montag in einer Aussendung, dass Sobotka am Samstag zu einer Veranstaltung in St. Veit in Kärnten unterwegs war, wo die Besichtigung der Einsatzzentrale geplant gewesen sei. "Der Vorwurf, es habe sich um Wahlkampf gehandelt ist alleine deshalb schon absurd, weil Wolfgang Sobotka Spitzenkandidat in Niederösterreich ist", erklärte er.

Betont wurde vom Ministerium auch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gemeinsam mit den jeweiligen Landesämtern die Bedrohungslage für Politiker, in diesem Fall des Innenministers, prüfe und gegebenenfalls Personenschutzmaßnahmen anordne. Der Umfang werde gemeinsam mit der Spezialeinheit Cobra festgelegt. Der Auftrag des BVT erfolge unbefristet. Erst wenn sich die Gefährdungslage ändere, würden die Sicherheitsmaßnahmen zurückgefahren bzw. die Schutzmaßnahmen reduziert.

Im Regelfall erfolge der unmittelbare Personenschutz durch ein Team aus mehreren Personen. Neben Sobotka werden aktuell auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sowie anlassbezogen auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beschützt. "Personenschutz heißt im Regelfall die Sicherstellung einer 24-Stunden-Betreuung und schließt neben den unmittelbaren auch den mittelbaren Personenschutz mit ein", hieß es. Die Cobra habe hier umfassende, dem internationalen Standard entsprechende Konzepte ausgearbeitet.

Vermutlich Wildwechsel als Ursache

Der schwere Unfall ist am Samstagabend auf der Packer Bundesstraße bei Völkermarkt passiert. Ein 48-jähriger Klagenfurter und sein neunjähriger Sohn wurden dabei schwer verletzt. Ein Begleitfahrzeug des Ministers prallte vermutlich wegen Wildwechsels frontal ins Auto des Klagenfurters. Drei Cobra-Beamte wurden leicht verletzt.

