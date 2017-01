Heinz Fischer predigt in evangelischer Kirche

Alt-Bundespräsident Heinz Fischer hat eine weitere Aufgabe für den Ruhestand gefunden: Er wird am 22. Jänner in einer evangelischen Kirche in Wien-Ottakring sprechen. Fischer ist Gastredner einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum in der Markuskirche, berichtete "Kathpress" am Donnerstag. Passend ist auch das Luther-Zitat, dessen er sich dabei annimmt: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders."

Predigen wird der ehemalige Bundespräsident - und bekennende Agnostiker - von der Kanzel aus. Auftreten werden in diesem Rahmen auch Burgtheater-Schauspielerin Ulrike Beimpold und Tenor Daniel Johannsen. Im Anschluss an die Sonntagsgottesdienste lädt die Gemeinde zu Nachgesprächen mit den Rednern.

(APA)