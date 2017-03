Zölibat: Franziskus bringt Schönborn in Bedrängnis

Kardinal Schönborn folgt dem Papst und will wie dieser ein Nachdenken über die Weihe Verheirateter zum Priester. Dabei gibt es schon mindestens ein halbes Jahrhundert ein Nachdenken in der katholischen Kirche. Gerade auch in Österreich. Was bisher geschah (und vergessen wurde).