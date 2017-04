Wie links ist die Kirche – und wie rechts der CV?

Der Apostolische Nuntius zu Wien, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, wird entscheiden müssen, ob er seine Zentrale mit der Causa behelligen soll. Ob Exzellenz in seinen regelmäßigen Rapporten über die Situation der katholischen Kirche und über Politik und Gesellschaft in Österreich auch für die soeben erschienene Nummer des Magazins „Academia“ kurz einer Erwähnung wert findet. In der Ausgabe dieser Publikation des Cartellverbands (CV) wird als Titelstory auf mehreren Seiten versucht, von mehreren Seiten die Frage zu beantworten: „Wie links ist die Kirche?“