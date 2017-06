Katholischer Bischof beging angeblich Selbstmord

Die Diözese Bafia in Kamerun ist erschüttert über den mysteriösen Tod ihres Bischofs, Jean-Marie Benoît Bala (58), der Berichten zufolge Selbstmord begangen haben soll. Das berichtete das römische Portal "Vatican Insider" laut Kathpress am Freitag.

Die Leiche des Bischofs war am Mittwoch im Fluss Sanaga aufgefunden worden. Die Selbstmordhypothese ist seither in der lokalen Presse vorherrschendes Schlagzeilen-Thema. Den Berichten zufolge habe der Bischof sein Auto auf der örtlichen Ebebda-Straßenbrücke geparkt, die rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Yaoundé entfernt ist. Dort habe er sich dann in den reißenden Fluss geworfen. Auf dem Sitz des Autos habe man persönliche Dokumenten des Geistlichen sowie einen Zettel mit der Notiz "Je suis dans l'eau" (Ich bin im Wasser) gefunden.

Bischof Bala leitete die Diözese Bafia seit 2003. Von den mehr als 300.000 Einwohnern des Gebietes sind mindestens 200.000 Katholiken. Die Diözese zählt 21 Priester.

Ungeklärte Mordserie an katholischen Priestern

Bala, geboren 1959 in Oweng (Provinz Mbalmayo), absolvierte ein Studium der Philosophie und Theologie am Seminar Nkolbisson.

Szene an der Brücke, rechts: der Wagen des Bischofs – africapostnews

Erst vor zwei Wochen war ein Priester der Diözese Bafia, der auch Rektor des lokalen Priesterseminars Saint-André war, tot in seinem Schlafzimmer aufgefunden worden.

"Die beiden Episoden scheinen vorerst keine Verbindung miteinander zu haben", schreibt "Vatican Insider". Kameruner, die anonym bleiben wollten, erklärten allerdings, dass der Bischof vermutlich ermordet worden sein, weil er Hintergründe über ungeklärte Morde an katholischen Priestern im Land aufgedeckt hatte.

Blick in den Fond: die Papiere und der Zettel mit der Notiz "Ich bin im Wasser". – africapostnews

