Bischöfe beraten über Sicherheit in den Kirchen

Die Sicherheit in den Kirchen ist Thema der kommenden Sommervollversammlung der Bischofskonferenz. Ab 12. Juni tagen die Mitglieder unter Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn im steirischen Wallfahrtsort Mariazell. Weitere Themen sind die kommende Weltbischofssynode über Jugend sowie das diesjährige 100-Jahr-Jubiläum der Marienerscheinungen in Fatima, berichtete die Nachrichtenagentur Kathpress am Dienstag.

Die Bischöfe werden sich in einem Studiennachmittag mit Fragen rund um Sicherheitspolitik und Sicherheit in den Kirchen befassen, erklärte der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka. Hintergrund sei aber nicht nur die weltweit erhöhte Terror-Gefahr, betont Paul Wuthe, Pressesprecher der Bischofskonferenz. Auch alltäglichere Vorkommnisse, wie etwa Einbrüche in Kirchen oder die Sicherheit bei Veranstaltungen stünden im Fokus.

Bis 14. Juni tagt das Episkopat traditionsgemäß in Mariazell. Die Versammlung beginnt am Montag, 12. Juni, um 15 Uhr, mit einem Gebet beim Gnadenaltar in der Mariazeller Basilika. Im Anschluss daran findet ein Fototermin für die Presse statt.

(APA)