Imame verurteilen Terrorismus

„Wir, die Imame Österreichs, verurteilen die terroristischen und extremistischen Gewaltakte auf der ganzen Welt, insbesondere die Gräueltaten und Attentate der IS-Terroristen, die dem Islam widersprechen und aufs Schärfste zu verurteilen sind.“ Es sind Worte der Distanzierung und Verurteilung von Terrorismus, die rund 300 österreichische Imame am Mittwoch in einer Deklaration unterzeichnen. Rund 150 davon direkt bei der Zeremonie im Islamischen Zentrum an der Neuen Donau, der Rest über eine Onlinepetition.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2017)