Frauen am Altar – Fällt das nächste Tabu?

„Ich bin froh, dass das Diakonat der Frauen jetzt hoffentlich ordentlich besprochen wird. Es wäre ein wunderbarer wichtiger Schritt.“ Selten hat ein soeben neu von Papst Franziskus ernannter Bischof, dessen Weihe erst in mehr als zwei Monaten erfolgt, in einer durchaus brisanten innerkirchlichen Frage so deutlich Stellung bezogen wie der 52jährige Hermann Glettler am Mittwoch im ''Presse''-Interview. Er wechselt ja von Graz, wo er Bischofsvikar war, also quasi Stellvertreter von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, nach Innsbruck.