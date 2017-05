Parkpickerl, Schmiergeld und unzufriedene Richter, Teil 2

Die skurrile Parkpickerl-Causa rund um Herrn H. ist endlich ausgestanden. Der junge Wiener, der das Straflandesgericht der Bundeshauptstadt mittlerweile wohl in- und auswendig kennt, ist vom Vorwurf "Anstiftung zum Amtsmissbrauch" rechtskräftig freigesprochen worden. Im dritten Anlauf! Was H. getan hat, ist satte sechs Jahre her. Damals hat er sich um 50 Euro ein Parkpickerl am seinerzeitigen Wiener Parkpickerl-Schwarzmarkt gekauft.



Der Weg zum Freispruch war lang.