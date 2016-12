Entschärfung von Augsburger Fliegerbombe dauert an

Die Spezialisten eines Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntag mehr als zwei Stunden an der Entschärfung einer riesigen Fliegerbombe in Augsburg gearbeitet. Auch nach 17.00 Uhr waren die Arbeiten an dem 1,8 Tonnen schweren Blindgänger nicht beendet. Die beiden Experten mussten mehrere Zünder an der Luftmine unschädlich machen.

Der Krisenstab um Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) warte auf positive Nachrichten, teilte die Stadt via Twitter mit. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Entschärfung mehrere Stunden bis in die Nacht dauert.

Bei der größten Evakuierungsaktion in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs mussten am zweiten Weihnachtsfeiertag rund 54.000 Augsburger ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt hatte in der Innenstadt ein Sperrgebiet von eineinhalb Kilometern um den Fundort festgelegt, weil die Bombe wesentlich größer ist als übliche Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Angesichts des großen Interesses an der Entschärfung der Fliegerbombe brach am Sonntag die Internetseite der Stadt Augsburg zeitweise zusammen. "Augsburg.de ist überlastet. Wir bitten euch um Geduld", teilte der Krisenstab per Twitter mit und versprach: "Wir halten euch hier auf dem Laufenden."

(APA/AFP/dpa)